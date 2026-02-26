Dopo due anni difficili segnati da infortuni e momenti di crisi, l’atleta ha condiviso il suo percorso di resistenza e di rinascita. Le sfide fisiche e le notti insonni hanno messo a dura prova la sua determinazione, portandolo a mettere in discussione il futuro e a riflettere sul proprio percorso professionale. Ora afferma di essere più forte di prima.

Era il 16 marzo del 2024, l’Italrugby aveva appena chiuso il suo miglior Sei Nazioni di sempre e Lorenzo Pani era stato protagonista di una grande vittoria contro il Galles, dominato a casa sua: aveva segnato la meta più bella del torneo, aveva esultato come il suo idolo, Cristiano Ronaldo, tutto quello che un ragazzo di 21 anni poteva sperare. Poi nel momento migliore il ginocchio fa crack. Due mesi dopo si gioca Zebre-Scarlets, classica partita senza pretese di fine stagione, ma Lorenzo sente qualcosa che non va. L’infortunio è tanto brutto quanto subdolo: rottura del crociato. “È stato stranissimo. Ho fatto una finta e ho sentito qualcosa di strano al ginocchio, ma nessun dolore, zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pani: "Due anni di inferno, pensavo di smettere. Italia, sono più forte di prima"

Short track, Kamila Sellier tranquillizza sulle sue condizioni: “Sono più forte di quanto pensavo”Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Kamila Sellier, protagonista suo malgrado di un brutto incidente durante i quarti di finale...

Leggi anche: Le ambizioni di Holger Rune: “Tornerò più forte di prima per essere n.1. I Masters 1000 a due settimane sono inutili”

El MILLONARIO hizo el pedido en ITALIANO para burl.....

Discussioni sull' argomento L'eredità - articolo - Rai.it; Cinque piccoli borghi dell’entroterra dove il pane vale una deviazione; Italrugby, Lamaro verso la Francia: La precisione sarà fondamentale; Sei Nazioni, Italia in rosso Garibaldi (e con il ritorno di Capuozzo) per l’assalto alla Francia.

Arezzo, due anni dopo torna il «pane del duce»: nuova polemica per le buste del fornaio con la poesia di MussoliniIl «pane del Duce» è ancora in vendita ad Arezzo, due anni e mezzo dopo che era scoppiato lo scandalo, nonostante i protagonisti, cioè la catena di panifici che imbustava i filoni in confezioni nelle ... corrierefiorentino.corriere.it

A Sassari, nel cuore della Sardegna, esiste una tradizione che i venditori ambulanti hanno custodito per più di duecento anni senza mai tradirla. Si chiama Pani ca' Meusa. Letteralmente: pane con milza. È un panino fritto — croccante fuori, tenero dentro — rip - facebook.com facebook