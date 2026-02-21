Short track Kamila Sellier tranquillizza sulle sue condizioni | Sono più forte di quanto pensavo

Kamila Sellier rassicura sulle sue condizioni dopo l'incidente durante i quarti di finale dei 1500 metri nello short track al Forum di Assago. La pattinatrice italiana ha spiegato di sentirsi più forte di quanto immaginasse, grazie alle cure ricevute e al supporto dello staff. L’incidente ha causato preoccupazione tra gli appassionati, ma Sellier continua a riprendersi con energia. La sua determinazione si riflette nelle parole che ha condiviso con i fan.

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Kamila Sellier, protagonista suo malgrado di un brutto incidente durante i quarti di finale dei 1500 metri di ieri nel programma olimpico dello short track al Forum di Assago. L’atleta polacca era caduta nel corso della sesta e ultima heat, in una fase concitata della prova che aveva visto il contatto con l’americana Kristen Santos-Griswold e il coinvolgimento anche di Arianna Fontana. A riportare le conseguenze più serie era stata la classe 2000, ferita al volto dalla lama di un pattino e costretta ad abbandonare la pista in barella per essere trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Oasport.it

