Pallanuoto Serie A1 femminile 2025-2026 | L’Ekipe Orizzonte chiude l’anno con la vittoria sul Bogliasco
L’Ekipe Orizzonte conclude la stagione 2025-2026 di Serie A1 femminile di pallanuoto con una vittoria sul Bogliasco. La partita segna la fine delle competizioni per quest’anno, che riprenderanno nel nuovo anno. Un risultato che sottolinea l’ottimo percorso della squadra in un campionato ricco di emozioni e sfide.
Ultima partita di questa stagione per la Serie A1 di pallanuoto femminile che ora andrà in pausa fino all’anno nuovo. In scena a Catania il recupero della settima giornata: tutto facile per le padrone di casa de L’Ekipe Orizzonte che si impongono per 15-6 sul Bogliasco, agguantando la terza posizione in graduatoria, ad una sola lunghezza dalla coppia SIS Roma e Rapallo. L’EKIPE ORIZZONTE-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 15-6 L’EKIPE ORIZZONTE: G. Condorelli, B. Halligan 1, C. Meggiato 1, G. Viacava 2, V. Sbruzzi, D. Bettini 1, A. Longo 1, C. Tabani 1, D. E. Jackovich 2, C. Marletta 2, B. Cassara’ 2, M. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 3-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le toscane vincono all’esordio contro delle ottime kazake! - Zazoom Social News
Pallanuoto Femminile il Setterosa in raduno al Polo Natatorio di Ostia | obiettivo Europei - Zazoom Social News
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: L’Ekipe Orizzonte chiude l’anno con la vittoria sul Bogliasco - Ultima partita di questa stagione per la Serie A1 di pallanuoto femminile che ora andrà in pausa fino all'anno nuovo. Secondo oasport.it
A1 F. Recupero 7ª giornata. L'Ekipe Orizzonte-Bogliasco 15-6 - 6 l'AGN Energia Bogliasco 1951 nel recupero della settima giornata del campionato di serie A1 femminile. Da federnuoto.it
Serie A1 maschile 12ª giornata - Stagione 2025/26 AN Brescia Team Pallanuoto Trieste ? Martedì 9 dicembre 20:00 ? Diretta Waterpolo Channel #serieA1 #pallanuoto #federnuoto Vai su Facebook
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it