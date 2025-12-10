Pallanuoto Serie A1 2025-2026 | RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto

Nell'anticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, l'RN Savona conquista un'importante vittoria contro il Telimar, mantenendo il terzo posto in classifica. La gara, combattuta e intensa, si è conclusa con il risultato di 17-13, consolidando la posizione dei liguri e rafforzando le loro ambizioni nella stagione 2025-2026.

Impegno probante ma missione compiuta per l’ RN Savona. Posticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile che ha visto i liguri ospitare il Telimar: partita dura, vinta 17-13, che vale però il terzo posto in solitaria in classifica, a sei punti di distanza da Pro Recco e AN Brescia, ma con un nettissimo vantaggio sulle inseguitrici. Partita che si è decisa sul finale, con il Telimar sempre pronto a rispondere all’allungo dei liguri. Prestazione devastante da parte dell’ungherese Oliver Leinweber, autore di sei reti. BANCO BPM RN SAVONA-TELIMAR 17-13 BANCO BPM RN SAVONA: M. 🔗 Leggi su Oasport.it

