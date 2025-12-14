Bologna emergenza a difesa e centrocampo | Italiano prova a rimescolare le carte in tavola L’ex Fiorentina vuole sfatare un tabù lungo 27 anni contro la Juve
Bologna si prepara a sfidare la Juventus con diverse assenze in difesa e centrocampo, costringendo Italiano a rimescolare le carte in tavola. Dopo 27 anni, l’allenatore cerca di superare un tabù contro i bianconeri, affidandosi all’attacco per cercare di ottenere un risultato positivo in una sfida cruciale.
Bologna, le assenze in difesa e a centrocampo costringono Italiano a puntare sull’attacco. La forza offensiva rossoblù contro il tabù Juventus al Dall’Ara, che resiste dal 1998. Il Bologna si prepara ad affrontare la Juventus con diverse difficoltà di formazione, ma con la consapevolezza di poter contare su un reparto offensivo di alto livello. Come riportato dalla Gazzetta, Vincenzo Italiano deve fare i conti con numerose defezioni in difesa e a centrocampo, ma può sorridere grazie a un attacco al completo e ben carico, pronto a trascinare la squadra. L’attacco, composto da ali offensive e tre centravanti, permette al tecnico di confermare la sua identità tattica basata su pressione alta, ritmo costante e aggressività. Juventusnews24.com
