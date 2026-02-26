A Torrita di Siena, come avevamo già scritto, il periodo del Palio dei Somari, la festa più importante del paese (si corre il 22 marzo) coincide con il referendum giustizia 2026 (si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo). Una concomitanza che porterà ad una novità per l’ufficio servizi elettoralidemografici che, come spiegato da una deliberazione della Giunta comunale, sarà trasferito temporaneamente dalla sede istituzionale di piazza Matteotti a quella temporanea di via Achille Grandi, negli spazi della Casa della Cultura, nella parte bassa del paese (zona della stazione). Un trasferimento che sarà effettivo nei giorni che vanno da martedì 17 marzo a mercoledì 25 marzo (compresi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio e referendum, novità per gli uffici

