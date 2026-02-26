Palestra in Nazionale? Gattuso pensa alla convocazione | il CT è rimasto stregato da sua qualità

Cristiano Ronaldo in Serie B spagnola? Sì, ma come proprietario! Ufficiale l’ingresso della stella portoghese in quel club Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Milan, la corsa per la prossima Champions League passa dalla spinta di San Siro. Il calendario sorride a metà. Infortunio Anguissa, il rientro a pieno regime si avvicina! Ottimi segnali dall’allenamento: ecco quando Conte può convocarlo Cristiano Ronaldo in Serie B spagnola? Sì, ma come proprietario! Ufficiale l’ingresso della stella portoghese in quel club Osimhen spiega: «Gol? Non c’era bisogno di esultare, è importante rispettare Spalletti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Gattuso: “I Mondiali sono un chiodo fisso”. Il CT apre le porte della Nazionale a Palestra e ZanioloGennaro Gattuso ha un chiodo fisso: portare l'Italia ai Mondiali, per farlo deve vincere due partite dei playoff a marzo.

Palestra Inter, l’esterno del Cagliari è sempre più vicino alla prima convocazione in Nazionaledi Lorenzo Vezzaro Palestra Inter, il laterale classe 2005 seguito con attenzione dallo staff azzurro: Gattuso valuta la chiamata in vista dei...

Italia-Norvegia 1-4, Gattuso: Avrei preferito una lezione di calcio. Non sono preoccupato,Chiesa..

Temi più discussi: Italia, per Gattuso nuova candidatura, chi sale e chi scende nella lista per i playoff Mondiali; Spalletti torna sul caso Bastoni: Se lo convocherei in Nazionale? Gattuso forte, rispondo così; Repice: Nazionale? Ho parlato con Gattuso. Il Napoli ha fatto più del previsto; Palestra da Cagliari all’azzurro.

Cagliari, Gattuso valuta alcuni giocatori rossoblù in un incontro che potrebbe segnare il futuro di alcuni dei giocatori di Pisacane: le ultimeCagliari, Gattuso valuta alcuni giocatori rossoblù in un incontro che potrebbe segnare il futuro di alcuni dei giocatori di Pisacane: le ultime Questa sera, durante il ritiro del Cagliari a Parma, ci ... cagliarinews24.com

Cagliari, la società sarda vanta diversi talenti in rampa di lancio per il futuro della Nazionale: cosa filtra sul gruppo di Spalletti La preparazione in vista del Mondiale si fa sempre più interessan

