Palestra Inter l’esterno del Cagliari è sempre più vicino alla prima convocazione in Nazionale

Lorenzo Vezzaro, giovane talento del Cagliari e prodotto della Palestra Inter, si sta affermando come una delle promesse più interessanti del calcio italiano. Il suo sviluppo e le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione dello staff azzurro, che valuta la possibilità di convocarlo in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

Prendono ulteriore forza le indiscrezioni riguardanti una possibile convocazione in Nazionale per Marco Palestra, terzino classe 2005 protagonista di una crescita esponenziale con il Cagliari. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, lo staff di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, sta osservando con continuità le prestazioni del giovane esterno, ritenuto ormai pronto per il salto nel calcio dei grandi. Nelle ultime settimane, Palestra ha messo in mostra qualità fisiche e tecniche che lo hanno reso uno dei punti di riferimento della formazione di Fabio Pisacane, allenatore che sta valorizzando al meglio il suo potenziale.

Palestra Juventus, non solo Inter e Napoli sull’esterno: svelata la strategia bianconera - Palestra Juventus, oltre al Napoli e l’Inter, sull’esterno del Cagliari ( ma di proprietà dell’Atalanta) c’è anche l’interesse della Vecchia Signora La Juventus ha messo gli occhi su Marco Palestra, d ... Si legge su cagliarinews24.com

