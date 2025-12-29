Concessioni balneari Cervia prepara i bandi di gara | previsti indennizzi e valutazioni tecnico-economiche

A Cervia, si procede con la definizione dei bandi di gara per le concessioni balneari, con l’obiettivo di garantire trasparenza e equità. La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo che prevedono indennizzi e valutazioni tecnico-economiche, ponendo le basi per un affidamento regolamentato e sostenibile delle spiagge. Questa fase rappresenta un passo importante verso un nuovo assetto delle concessioni balneari nel rispetto delle norme vigenti.

A Cervia si guarda avanti al futuro delle concessioni balneari. La Giunta comunale ha infatti approvato le linee di indirizzo che serviranno a delineare la cornice entro la quale dovranno essere definiti i bandi di gara contenenti le procedure di affidamento a evidenza pubblica per l'assegnazione.

