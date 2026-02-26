Palagonia | a Bagheria la proiezione del documentario-noir diretto da Andrea Lorenzini

Domenica 1 marzo 2026, alle ore 18, a villa Palagonia si terrà la proiezione in anteprima di un cortometraggio documentario-noir diretto da Andrea Lorenzini. La serata, organizzata presso questa storica location, offrirà al pubblico l’opportunità di vedere il lavoro di un regista emergente, accompagnato dalla fotografia di Johnny Carrano e prodotto da Danilo Lo Iacono.

Il film è ambientato totalmente dentro la cornice misteriosa e affascinante di villa Palagonia. Il protagonista, Antonello Gargano, si addentra di notte in villa per approfondire alcuni segreti che cela la villa in compagnia di un'ospite speciale, Rosanna Balistreri, che ci guideranno in questo viaggio nel passato e nelle credenze di un tempo. La proiezione del film vedrà la presenza degli ideatori del progetto, oltre ai due protagonisti della pellicola. Il film nasce dal progetto di Andrea Lorenzini e Danilo Lo Iacono, con il patrocinio del comune di Bagheria e fa parte dei progetti presentati per i finanziamenti di "Democrazia Partecipata".

