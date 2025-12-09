Tempo di lettura: 2 minuti Domani 10 dicembre, alle ore 18, presso l’Aula Magna del polo didattico di Via delle Puglie, l’Università degli Studi del Sannio ospiterà la proiezione del documentario No Other Land, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. All’incontro interverrà anche il prof. Angelo Iermano, docente di cinema dell’Università degli Studi della Basilicata. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la comunità universitaria e cittadina. L’appuntamento rientra tra le azioni previste dalla mozione approvata dal Senato Accademico, che impegna l’Ateneo a promuovere un dialogo critico, pluralista e nonviolento sulle cause e le conseguenze dei conflitti contemporanei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Unisannio, il 10 dicembre la proiezione del documentario ‘No Other Land’