Pakistan i separatisti lanciano decine di attacchi in contemporanea | 21 morti

I separatisti del Baluchistan hanno lanciato una serie di attacchi coordinati nel sud del Pakistan. Sabato mattina, decine di uomini armati hanno colpito civili, una prigione di massima sicurezza, stazioni di polizia e basi militari. In tutto sono state registrate 21 vittime. L’attacco più grave ha preso di mira una struttura di sicurezza, causando spari e distruzioni. Le autorità locali ancora non hanno ancora chiarito quanti siano i feriti, ma i residenti parlano di un’operazione ben pianificata. La regione resta sotto

I separatisti della provincia pakistana del Baluchistan hanno rivendicato la responsabilità di una decina di attacchi coordinati avvenuti sabato mattina nel sud del Pakistan, che hanno preso di mira civili, una prigione di massima sicurezza, stazioni di polizia e installazioni paramilitari. Secondo le autorità, sono stati uccisi undici civili e dieci membri delle forze di sicurezza. Tra i morti nella città di Gwadar nel Baluchistan, ci sono tre donne e tre bambini. I civili uccisi erano di etnia balochi. Almeno 67 separatisti sono rimasti uccisi. Sebbene i separatisti balochi e i talebani pakistani prendano spesso di mira le forze di sicurezza nel Baluchistan e in altre parti del Paese, attacchi coordinati di questa portata sono rari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio ha interessato un centro commerciale a Karachi, la città più popolosa del Pakistan.

