Balochistan | attacchi terroristici centinaia di morti e caccia all’uomo Ecco cosa succede in Pakistan

In Pakistan, in particolare nella regione del Balochistan, la situazione rimane molto tesa. Dopo gli ultimi attacchi, il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. Finora si parla di oltre 50 civili morti e circa 150 membri di un gruppo che il governo chiama “Fitna al-Hindustan”, ma che in realtà è la Baloch Liberation Army. La caccia all’uomo è in corso, e le forze di sicurezza stanno intensificando gli sforzi per fermare i responsabili. La regione è ancora in fermento mentre aumentano le tensioni e

Il bilancio delle vittime continua a salire di ora in ora. L'ultimo bollettino ufficiale parla di oltre 50 morti tra i civili, ai quali si aggiungono i circa 150 membri di "Fitna al-Hindustan", un'espressione che il governo pakistano utilizza per riferirsi al Baloch Liberation Army (Bla). Sono ore di tensione estrema nel Belucistan (o Balochistan ), turbolenta regione geografica controllata da tre differenti Paesi: l'Iran, dove il territorio in questione coincide con la provincia di Sistan e Baluchestan; l'Afghanistan, con le province Nimruz, Helmand e Kandahar; il Pakistan, con la provincia del Balochistan.

