Pagelle Juve Pafos | McKennie trascina nel momento più buio David riscatta l’errore ma Zhegrova…VOTI

Le pagelle della Juventus contro il Pafos nella sesta giornata di Champions League 2025/26 analizzano le prestazioni dei protagonisti, evidenziando i momenti più significativi e i giudizi sui singoli. Un incontro che ha visto protagonisti alcuni giocatori chiave, con episodi decisivi e risposte importanti in vista della stagione europea.

Pagelle Juve Pafos: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Pagelle Juve Pafos: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526 Di Gregorio 6 – Regge l'urto quando il Pafos, spesso e volentieri, si affaccia dalle sue parti tra primo tempo e inizio ripresa. Attento in presa. Kalulu 6.5 – Leader e stakanovista di questa Juventus. Se non ha saltato neanche un secondo in questo inizio di stagione, un motivo c'è ed è evidente: è una certezza in difesa.

