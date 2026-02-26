Pagelle Juve Galatasaray | EROICI COMUNQUE Locatelli e McKennie colonne portanti Kelly ma che rosso è!? VOTI
Pagelle Galatasaray Juve: Koopmeiners unica luce, Cabal horror. Thuram-Kelly, ma perché!? VOTI
PAGELLE e TABELLINO Galatasaray-Juventus 5-2: Cabal da incubo, super Koopmeiners non basta
Galatasaray-Juventus, match d'andata dei playoff della Champions League: voti, top e flop della sfida dell'Ali Sami Yen di Istanbul
Pagelle Galatasaray-Juventus 5-2: Cabal imperdonabile (3), Kelly horror nella ripresa (4), Yildiz soffre l'area di casa (4,5)
Figuraccia per i bianconeri, che crollano nella ripresa. Gli ottavi ora sono un miraggio. I voti ai protagonisti: finalmente Koopmeiners (6,5), Gatti esce ammaccato dalla battaglia (5,5)