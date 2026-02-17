Pagelle Galatasaray Juve | Koopmeiners unica luce Cabal horror Thuram-Kelly ma perché!? VOTI

Nel match tra Galatasaray e Juve, Koopmeiners si distingue come l’unico a offrire una prestazione positiva, mentre Cabal si lascia andare a errori che hanno pesato sulla squadra. La partita, valida per gli ottavi di finale della stagione 202526, si è giocata in un clima teso, con i tifosi che hanno assistito a una serie di momenti di alto e basso livello. Thuram e Kelly sono stati criticati per alcune scelte discutibili, lasciando i supporter con molte domande.

di Marco Baridon Pagelle Galatasaray Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata dei playoff 202526. Pagelle Galatasaray Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata dei playoff di Champions League 202526 Di Gregorio 5 – Un intervento importante nel primo tempo che non cancella però la mancata uscita sulla rete di Davinson Sanchez. I limiti del portiere della Juve, che continua a non convincere negli interventi (non riusciti) in presa alta. Kalulu 6 – È tra i migliori del primo tempo per tempismo degli interventi, letture in anticipo delle azioni e marcatura.