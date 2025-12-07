TABELLINO E PAGELLE Napoli-Juventus 2-1 | sere Neres per Spalletti Hojlund letale sotto porta

I top, i flop, il tabellino completo del big match di campionato di Serie A tra Napoli e Juventus: doppietta di Hojlund decisiva Il Napoli torna in vetta in classifica grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund, su grandi invenzioni di David Neres, in una serata magica. La Juventus butta un tempo, Spalletti torna al Maradona e mastica amaro. Rasmus Hojlund (ANSA) Calciomercato.it Le pagelle di Napoli-Juventus. NAPOLI Milinkovic-Savic 6. Beukema 6. Rrahmani 7. Buongiorno 6. Di Lorenzo 6,5. Elmas 7. McTominay 6,5. Olivera 6,5 (Spinazzola 6). Neres 8 (Politano 5,5). Hojlund 7,5. Lang 6,5 (Vergara s.v. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

