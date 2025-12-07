TABELLINO E PAGELLE Napoli-Juventus 2-1 | sere Neres per Spalletti Hojlund letale sotto porta
I top, i flop, il tabellino completo del big match di campionato di Serie A tra Napoli e Juventus: doppietta di Hojlund decisiva Il Napoli torna in vetta in classifica grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund, su grandi invenzioni di David Neres, in una serata magica. La Juventus butta un tempo, Spalletti torna al Maradona e mastica amaro. Rasmus Hojlund (ANSA) Calciomercato.it Le pagelle di Napoli-Juventus. NAPOLI Milinkovic-Savic 6. Beukema 6. Rrahmani 7. Buongiorno 6. Di Lorenzo 6,5. Elmas 7. McTominay 6,5. Olivera 6,5 (Spinazzola 6). Neres 8 (Politano 5,5). Hojlund 7,5. Lang 6,5 (Vergara s.v. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondisci con queste news
PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 0-1: Gasperini-Dybala, che flop. Simeone da campione
PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-LAZIO 1-0: Dele Bashiru mai in partita, Matic torna e domina
PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BORUSSIA 4-4: Yildiz e Vlahovic show, fantasma David
#Primavera1 La Lazio si aggiudica il derby contro il Frosinone Decisivo per i biancocelesti il guizzo del talento portoghese Sana Fernandes che in pieno recupero ha trovato il varco per gonfiare la rete Cronache, tabellino e pagelle da lunedì sul giornale i - facebook.com Vai su Facebook
PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-ROMA: Celik-Ghilardi, segnale di stop. Palestra scatenato Via @francescoiucca Vai su X
Napoli-Juventus 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 7 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Come scrive calciomagazine.net
LIVE - Napoli-Juventus: 2-1, doppietta Hojlund! Partenopei di nuovo avanti - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Segnala areanapoli.it
Napoli Juventus LIVE 2-1 LIVE: doppietta di Hojlund - 45 allo Stadio Maradona Napoli Juventus in campo per la 14a giornata di Se ... Lo riporta calcionews24.com