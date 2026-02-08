Questa mattina si è giocata la partita tra Bologna e Parma, con i gialloblù che portano a casa una vittoria importante. Ordonez ha segnato il gol decisivo, portando i tre punti ai suoi. Pobega ha mostrato qualche ingenuità, ma nel complesso la squadra di casa non è riuscita a reagire. È stato l’esordio di Joao Mario, che ha cercato di dare peso al centrocampo, ma senza riuscire a cambiare le sorti dell’incontro.

Il confronto tra Bologna e Parma si è concluso con una vittoria preziosa per la squadra ospite, dimostrando un equilibrio tra le forze in campo e premiando la determinazione di alcuni protagonisti. La partita, valida per la 24ª giornata della Serie A 202526, ha offerto un'occasione di analisi dettagliata sui singoli e sul rendimento complessivo di entrambe le formazioni, evidenziando le scelte tattiche e le performance chiave. Il portiere del Bologna, Skorupski, ha raccolto un voto di **5.5**, evidenziando alcune imprecisioni che hanno pesato nel corso della gara. La linea difensiva ha evidenziato una buona compattezza, specie con Heggem e Lucumi, entrambi valutati **6. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Voti Bologna-Parma: Ordonez risolve la sfida, Pobega troppo ingenuo. L'esordio di Joao Mario

Il match tra Bologna e Parma si è concluso con un risultato che ha sorpreso molti.

Joao Mario Bologna ha debuttato con il Bologna contro il Parma.

Argomenti discussi: SERIE A - Bologna-Parma 0-1: il gol nel finale di Ordonez decide il derby emiliano; Bologna-Parma, duelli di mezzogiorno al Dall’Ara.

