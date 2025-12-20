Pagamento assegno di inclusione a dicembre 2025 date di accredito Inps e ultime novità

L’assegno di inclusione è stato erogato a partire da lunedì 15 dicembre 2025 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a novembre, dovevano ricevere la prima mensilità. Invece, a partire da oggi, sabato 20 dicembre 2025, arriverà l’accredito per coloro che hanno già ricevuto la misura in precedenza. Vediamo come dovrebbe cambiare l'Adi nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Pagamento assegno di inclusione a ottobre 2025, date di accredito Inps e ultime novità

Leggi anche: Pagamento assegno di inclusione a novembre 2025, date di accredito Inps e ultime novità

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ricarica ADI Dicembre 2025: Calendario Pagamenti, Date Ufficiali e Tredicesima; Assegno unico di dicembre: quando arriva il pagamento, importi e maggiorazioni per figli disabili; Manovra 2026: emendamenti modificano Naspi, assegno di inclusione, Isee e tagli ai finanziamenti Rai; Pagamento Assegno Unico a dicembre 2025, date di accredito Inps e ultime novità sugli aumenti.

Assegno di inclusione: pagamento anticipato a dicembre 2025 - Assegno di Inclusione pagato in anticipo a dicembre 2025: ecco le date Inps, chi ne ha diritto e come controllare importi e accrediti. catania.liveuniversity.it

Assegno di inclusione: già visibile la data di accredito di dicembre per i beneficiari - Negli ultimi giorni sono arrivate indicazioni importanti sull’Assegno di Inclusione (ADI) per quanto riguarda i pagamenti di dicembre. msn.com