Futura vince in Puglia e guarda al Benevento | Martino esalta la maturità della squadra e la corsa playoff

La Futura ha ottenuto una vittoria importante in Puglia, grazie alla determinazione della squadra nonostante l’assenza di Honorio, il suo giocatore più influente. La vittoria rafforza le speranze di arrivare ai playoff e dà fiducia in vista della prossima sfida contro il Benevento. Martino ha sottolineato la maturità mostrata dai suoi ragazzi, che hanno saputo reagire alle difficoltà e mantenere il ritmo. La squadra si prepara ora a un’altra partita decisiva, con l’obiettivo di continuare questa serie positiva.

Futura supera il test di maturità in Puglia: Martino guarda al Benevento con ambizione. La Cadi Antincendi Futura ha dimostrato carattere e solidità imponendosi in trasferta in Puglia, nonostante l’assenza del giocatore chiave Humberto Honorio. Il tecnico Tonino Martino sottolinea la prova di maturità della squadra, proiettando lo sguardo alla prossima sfida di Coppa contro il Benevento, attualmente capolista del campionato. Una vittoria che rafforza la corsa ai playoff e accende l’entusiasmo in vista di un calendario impegnativo. Una trasferta da leoni: la Futura piega la resistenza pugliese. La trasferta in Puglia ha rappresentato un banco di prova importante per la Cadi Antincendi Futura, che ha superato l’ostacolo con determinazione e qualità di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu Serie B Interregionale, coach Grandi non si fida della partita di domani: "Sarà tosta, in casa la Virtus si esalta ed è in corsa playoff». New Flying Balls, a Padova in cerca di riscatto Il coach Federico Grandi si prepara alla partita di domani, dopo la sconfitta contro Jadran Trieste che ha permesso a Oderzo di salire in testa alla classifica. Serie C: Cosenza sempre più leader, Trapani ko nel finale. Accesa la corsa playoff con il Benevento in vetta. Il Cosenza ha ottenuto una vittoria importante contro l’Audace Cerignola, rafforzando la sua leadership nel girone C di Serie C. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadi Antincendi Futura alla grande in Puglia, Soverato Futsal ko nello scontro diretto -; ESCLUSIVA. Programmazione e futuro: parla il direttore generale della Football Acquaviva; Calcio a 5, trasferta perfetta: la Futura vince alla grande in Puglia. Calcio a 5, trasferta perfetta: la Futura vince alla grande in PugliaUna prova superlativa, mentale e tecnica, sopperendo alle giocate del condottiero Honorio. La Cadi Antincendi Futura vince anche in trasferta è strabiliante con un assetto preparato e convincente. Tan ... strettoweb.com Calcio a 5, trasferta perfetta: la Futura vince alla grande in Puglia facebook