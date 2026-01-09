Colto da arresto cardiaco nel salernitano | uomo salvato dal 118
Nel primo pomeriggio di oggi, in un comune della provincia di Salerno, un uomo di 45 anni ha subito un arresto cardiaco improvviso. L’intervento tempestivo del personale del 118 ha permesso di prestare assistenza immediata e di salvare la vita dell’uomo. Questo episodio evidenzia l’importanza di un intervento rapido in situazioni di emergenza cardiaca.
Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi in un comune della provincia di Salerno, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Decisivo l’intervento rapido ed efficace del sistema di emergenza-urgenza 118, che ha consentito di salvargli la vita.Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Uomo colto da arresto cardiaco sulla tangenziale: soccorso dalla polizia stradale
Leggi anche: Foiano della Chiana, uomo salvato da un arresto cardiaco grazie al DAE e al pronto intervento dei presenti
Colpito da infarto in un panificio in centro: 76enne ricoverato in gravi condizioni.
Salvarono uomo in arresto cardiaco, encomio a due carabinieri - All'appuntato scelto con qualifica speciale Riccardo Vannucci e all'appuntato Antonio Fabio Vessicchio, ... ansa.it
San Pietro a Patierno. 22enne sorpreso a spacciare dalla sua auto, arrestato Un’operazione di osservazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 22enne napoletano, colto in flagrante mentre cedeva droga a bordo della propria auto in zo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.