Colto da arresto cardiaco nel salernitano | uomo salvato dal 118

Nel primo pomeriggio di oggi, in un comune della provincia di Salerno, un uomo di 45 anni ha subito un arresto cardiaco improvviso. L’intervento tempestivo del personale del 118 ha permesso di prestare assistenza immediata e di salvare la vita dell’uomo. Questo episodio evidenzia l’importanza di un intervento rapido in situazioni di emergenza cardiaca.

