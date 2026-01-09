Colto da arresto cardiaco nel salernitano | uomo salvato dal 118

Nel primo pomeriggio di oggi, in un comune della provincia di Salerno, un uomo di 45 anni ha subito un arresto cardiaco improvviso. L’intervento tempestivo del personale del 118 ha permesso di prestare assistenza immediata e di salvare la vita dell’uomo. Questo episodio evidenzia l’importanza di un intervento rapido in situazioni di emergenza cardiaca.

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi in un comune della provincia di Salerno, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Decisivo l’intervento rapido ed efficace del sistema di emergenza-urgenza 118, che ha consentito di salvargli la vita.Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

