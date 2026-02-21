LIVE Conegliano-Monviso 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere chiudono con una vittoria una regular season dominata

Conegliano ha vinto contro Monviso con un punteggio di 3-1, chiudendo la regular season con una prestazione convincente. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha sfruttato al massimo le occasioni in attacco. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto energicamente le atlete. I tifosi si preparano ora alla fase successiva della stagione, mentre le Pantere festeggiano il risultato ottenuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Può terminare qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live, grazie mille per averci seguito. Buon fine serata a tutti! 22.18 Conegliano soffre ma vince con i 25 punti di una stupenda Zhu, i 22 di Haak, i 13 di Gabi, i 9 di Fahr, i 6 di Lubian e i 2 di Wolosz. 22.17 Monviso lotta ma non ce la fa nonostante i 17 punti Dabyskiba, i 15 di D'Odorico, i 10 di Kindermann, i 9 di Dodson, i 7 di Akrari e l'unico messo a segno da Battistoni. 22.16 Troppo Conegliano per Monviso che può ancora sperare nella salvezza con Macerata che è in vantaggio 14-9 nel quarto set e che quindi potrebbe giocarsi la salvezza al tie-break.