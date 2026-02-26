Otto anni di violenze | 18 anni per il carnefice di Arezzo

Un incubo durato otto anni, nascosto tra le mura domestiche di una casa in provincia di Arezzo, si è concluso con una condanna esemplare: 18 anni di reclusione per un uomo di 35 anni, vigilante, che ha trasformato la vita della compagna e dei suoi tre figli in un calvario di violenze. La sentenza è arrivata ieri dalla Corte d'Assise di Arezzo, chiudendo definitivamente un caso che ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sul sistema di protezione dei minori in Italia. Le violenze, iniziate quando la figlia della compagna aveva solo 8 anni, si sono intensificate durante l'adolescenza della vittima. L'uomo ha abusato sessualmente della bambina, costringendola a rapporti dopo averla stordita con alcolici o sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Violenze e abusi in famiglia: condanna a 18 anni per il patrigno pedofiloArezzo, 26 febbraio 2026 – Una brutale aggressione fisica con il manganello ha squarciato il velo su una realtà familiare raccapricciante.

