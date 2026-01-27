Nell' inferno di Marco durato otto anni | le accuse di violenze sull' ex moglie ma non era vero

Dopo otto anni si conclude il processo a Marco, un uomo di Foggia, che è stato assolto dalle accuse di violenze mosse dall’ex moglie. La vicenda, lunga e complessa, si è risolta con l’assoluzione definitiva, riportando chiarezza sulla reale dinamica dei fatti. Questa sentenza rappresenta un importante momento di svolta per la sua vita e per la corretta interpretazione della vicenda giudiziaria.

L'uomo, un 52enne di Foggia, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Nei suoi confronti le pesanti accuse dell'ex moglie. Scagionato dai video e dalla testimonianza della figlia, all'epoca dei fatti minorenni Dopo otto anni è calato definitivamente il sipario sul processo a carico di Marco, padre 52enne di Foggia, scagionato dalle gravi accuse rivolte dall'ex coniuge, di aver trasformato cioè il matrimonio in un "inferno" di violenze.La fine di un lungo assedioA fugare ogni dubbio circa le responsabilità dell'uomo, è stata la sentenza emessa il 16 ottobre dello scorso anno dal giudice del Tribunale del capoluogo dauno, il dott.

