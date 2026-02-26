Osteoartrite del ginocchio e dell’anca | i limiti dell’attività fisica

Una recente revisione sistematica pubblicata su RMD Open mette in discussione l’efficacia dell’esercizio fisico come trattamento di prima linea per l’osteoartrite. Analizzando oltre 12.000 partecipanti tra revisioni e studi clinici randomizzati, i ricercatori hanno rilevato che i benefici dell’attività fisica sul dolore e sulla mobilità articolare sono generalmente piccoli e di breve durata. In alcuni casi, l’effetto appare quasi indistinguibile dal non ricevere alcun trattamento. L’analisi ha considerato pazienti con osteoartrite a livello di ginocchio, anca, mano e caviglia. I risultati mostrano che l’esercizio fisico ha apportato solo lievi miglioramenti, soprattutto nei pazienti con osteoartrite del ginocchio. 🔗 Leggi su Billipop.com

