Figlia dell’ex presidente del Napoli e fisica di fama internazionale | chi è Francesca Ferlaino Scienziata dell’anno 2025

Francesca Ferlaino, figlia dell’ex presidente del Napoli e rinomata fisica, è stata riconosciuta come Scienziata dell’anno 2025. La sua ricerca nel campo della fisica quantistica ha ricevuto riconoscimenti internazionali, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle teorie e delle applicazioni in questo settore. Questo premio evidenzia il valore del suo lavoro e il ruolo importante della scienza italiana nel panorama globale.

La comunità scientifica internazionale ha onorato una fisica italiana per il suo straordinario contributo alla ricerca quantistica. Francesca Ferlaino, napoletana, è stata nominata "Scientist of the Year 2025" dall'Associazione austriaca dei giornalisti scientifici e dell'istruzione. Il riconoscimento premia non solo i risultati raggiunti in laboratorio, ma anche la sua capacità di comunicare la scienza a un pubblico più ampio, rendendo accessibili concetti complessi della fisica moderna. La notizia ha sorpreso molti italiani che quel cognome lo avevano già sentito nel mondo del calcio. Francesca Ferlaino è infatti figlia di Corrado Ferlaino, lo storico presidente del Napoli ancora venerato dall'intera città per aver portato Diego Armando Maradona sotto il Vesuvio.

