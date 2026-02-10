Rimodulazione dell’orario docente e partecipazione agli scrutini | poteri organizzativi e limiti dell’azione dirigenziale
La scuola si prepara a riorganizzare gli orari dei docenti per gli scrutini. I dirigenti devono trovare un equilibrio tra le esigenze di coordinamento e le tante richieste di insegnanti e studenti. La gestione delle cattedre esterne crea spesso tensioni e richieste di flessibilità, mettendo alla prova i limiti dei poteri organizzativi dei presidi.
La gestione delle cattedre orario esterne pone i dirigenti scolastici di fronte a complesse esigenze di coordinamento, soprattutto quando si verificano sovrapposizioni tra attività di insegnamento e impegni collegiali non differibili, quali gli scrutini. In tali circostanze, la rimodulazione dell'orario del docente rappresenta non solo una soluzione legittima, ma spesso necessaria per garantire la regolarità.
