Rimodulazione dell’orario docente e partecipazione agli scrutini | poteri organizzativi e limiti dell’azione dirigenziale

La scuola si prepara a riorganizzare gli orari dei docenti per gli scrutini. I dirigenti devono trovare un equilibrio tra le esigenze di coordinamento e le tante richieste di insegnanti e studenti. La gestione delle cattedre esterne crea spesso tensioni e richieste di flessibilità, mettendo alla prova i limiti dei poteri organizzativi dei presidi.

