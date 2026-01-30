Xenia accelera sul turismo ricavi in crescita del 26% nel 2025

Xenia accelera sul turismo e registra un aumento del 26% nei ricavi previsti per il 2025. La società punta su una piattaforma digitale, una catena alberghiera radicata nei territori più vivaci e un tour operator specializzato nelle esperienze italiane in Europa. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel settore e offrire servizi sempre più innovativi ai viaggiatori.

BERGAMO (ITALPRESS) – Una piattaforma tecnologica e digitale al servizio dell’ospitalità e dell’accommodation, una catena alberghiera radicata nei territori a maggiore potenziale di crescita del Paese, un tour operator dedicato alla commercializzazione delle migliori esperienze italiane sui mercati europei. Xenia S.p.A. Società Benefit cresce con il turismo italiano e contribuisce, attraverso il proprio modello industriale, allo sviluppo di un settore strategico per l’economia nazionale. In un contesto che vede il turismo confermarsi come uno dei principali motori di crescita del Paese, Xenia ha presentato al Phi Hotel Piajo, nel verde delle Prealpi Orobie, i risultati di una stagione in forte espansione e illustrato le linee guida del proprio piano di sviluppo futuro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

