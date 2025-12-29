Ospedale Santobono proclamato lo stato di agitazione per la chiusura del parcheggio dipendenti

L’Ospedale Santobono di Napoli ha annunciato la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti durante le ore del turno mattutino, a partire dal 12 gennaio. La decisione ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione da parte della FP CGIL Campania, in coordinamento con CISL, UIL e FIALS, che chiedono un confronto per trovare soluzioni alternative e tutelare i diritti dei lavoratori.

La FP CGIL Campania, insieme a CISL, UIL e FIALS, denuncia con fermezza la decisione dell'Azienda di disporre, a partire dal 12 gennaio prossimo, la chiusura del parcheggio riservato ai dipendenti dell'Ospedale Santobono di Napoli nelle ore del turno mattutino. Si tratta di una scelta che.

