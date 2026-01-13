Ha portato "i colori" al Centro Maria Letizia Verga. Antonio "Stash" Fiordispino, voce e chitarra del gruppo The Kolors si è recato in visita al centro ieri, 12 gennaio, facendo la gioia di bambini e genitori dopo la bella canzone "Fieri di noi" incisa nelle scorse settimane.La canzone “Fieri di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Stash fa visita ai piccoli pazienti oncologici e canta con loro.

