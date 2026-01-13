Stash fa visita ai piccoli pazienti oncologici e canta con loro
Ha portato "i colori" al Centro Maria Letizia Verga. Antonio "Stash" Fiordispino, voce e chitarra del gruppo The Kolors si è recato in visita al centro ieri, 12 gennaio, facendo la gioia di bambini e genitori dopo la bella canzone "Fieri di noi" incisa nelle scorse settimane.La canzone “Fieri di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: "Fieri di noi", Elodie, Stash e Rose Villain cantano insieme ai piccoli pazienti oncologici
Leggi anche: Polizia in corsia al 'Ruggi': visita ai piccoli pazienti oncologici
Stash fa visita ai piccoli pazienti oncologici e canta con loro.
Stash fa visita ai piccoli pazienti oncologici e canta con loro - Antonio "Stash" Fiordispino, voce e chitarra del gruppo The Kolors si è recato in visita al centro ieri, 12 gennaio, facendo la gioia di bambini e ... monzatoday.it
Stash e colleghi sono stati protagonisti di un piccolo "caso" la sera di San Silvestro esibendosi a Bari e a Palermo a poche ore di distanza - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.