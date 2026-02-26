Prima i messaggi di stima: "Io alla Juve? Sarebbe un privilegio". Poi un gesto concreto: segna, ma non esulta. Victor Osimhen piazza al supplementare la rete che spegne la rimonta bianconera in Champions ma non si lascia andare a festeggiamenti. Un atteggiamento poi spiegato così ai microfoni di Prime Video: "Non c'era bisogno di esultare. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti". L'allenatore dei trionfi con il Napoli, che Osimhen aveva già riempito di complimenti nei giorni scorsi: "Spalletti ha tirato fuori il meglio di me, ci teneva talmente tanto che dormiva al campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Osimhen segna ma non esulta: "Non ce n'era bisogno. Rispetto Spalletti: gli devo tanto"

Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve. Spalletti? Lo stimo tanto»di Redazione JuventusNews24Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve».

Perché Osimhen non ha esultato dopo il gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions LeagueVictor Osimeh ha segnato il gol nei supplementari che ha spezzato le speranze di qualificazione della Juventus in Champions League ... fanpage.it

La Juventus in dieci trascina il Galatasaray ai supplementari, Osimhen spegne tutti i sogni: finisce 3-2La Juventus, in 10 per tutto il secondo tempo, riesce a portarsi sul 3-0 ma nei supplementari deve arrendersi a Osimhen (che segna ma non esulta) ... corriere.it

«Non ho esultato per rispetto nei confronti di Spalletti al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera». Victor Osimhen ha deciso il destino della Juventus con un gol nei tempi supplementari, lasciando i bianconeri fuori dalla Champ - facebook.com facebook

Spalletti : «Dobbiamo essere una versione più profonda e più solida rispetto a quella che abbiamo fatto vedere ultimamente. Conosciamo il nostro valore, ci serve compattezza, unità. Si ribatte su questo con la squadra: facendo vedere che quello che siam x.com