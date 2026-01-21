Game of Thrones rompe una grande regola di HBO dopo 15 anni e ce n’era bisogno

Nel 2026, HBO sorprende il pubblico di Game of Thrones annunciando per la prima volta la trasmissione di due nuove serie ambientate a Westeros. Dopo quindici anni, questa scelta segna un cambiamento significativo per il franchise, offrendo ai fan nuove opportunità di approfondimento e narrazione. L’evento rappresenta un momento importante per la continuazione della saga e per l’evoluzione delle produzioni legate a questa celebre ambientazione.

Il 2026 si preannuncia come l’anno più importante per il franchise di Game of Thrones, poiché, per la prima volta in assoluto, HBO trasmetterà due serie ambientate a Westeros. Quest’estate ci porterà la terza stagione di House of the Dragon, ma la prima in onda sarà A Knight of the Seven Kingdoms. Si tratta di una serie prequel piuttosto diversa dalle altre due. Sebbene condividano chiaramente lo stesso DNA – battaglie epiche, macchinazioni politiche, guerre combattute per il Trono di Spade e il destino del regno in gioco – questa è più piccola, e si svolge come una commedia a due con i suoi protagonisti, Dunk ed Egg (Peter Claffey e Dexter Sol Ansell). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

