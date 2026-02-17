Osimhen svela | Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve Spalletti? Lo stimo tanto

Victor Osimhen ha rivelato che, prima di trasferirsi al Galatasaray, il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, lo chiamò per convincerlo a unirsi ai bianconeri. La discussione avvenne durante una conversazione telefonica, in cui gli vennero presentati i progetti della Juventus e le possibilità di giocare in Serie A. Osimhen ha anche detto di stimare molto Spalletti, che ha allenato in passato in Italia.

Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Galatasaray e Juventus. Le sue parole. COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMO ANNO E MEZZO – «Ho trovato un club e una città che amo, forse è stato un colpo di fortuna. Appena arrivi a Istanbul capisci come mai chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile».

Victor Osimhen ha spiegato che il suo trasferimento al Galatasaray è stato causato da una serie di tentativi di Giuntoli di portarlo alla Juventus, mentre lui nutre un grande affetto per il club turco.

Victor Osimhen rivela che Giuntoli aveva tentato di portarlo alla Juventus, ma lui ha scelto di trasferirsi al Galatasaray perché è il club che gli sta più a cuore.

