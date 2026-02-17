Osimhen svela | Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve Spalletti? Lo stimo tanto
Victor Osimhen ha rivelato che, prima di trasferirsi al Galatasaray, il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, lo chiamò per convincerlo a unirsi ai bianconeri. La discussione avvenne durante una conversazione telefonica, in cui gli vennero presentati i progetti della Juventus e le possibilità di giocare in Serie A. Osimhen ha anche detto di stimare molto Spalletti, che ha allenato in passato in Italia.
Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve». Le parole dell’attaccante alla Gazzetta dello Sport. Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Galatasaray e Juventus. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO COSA E’ SUCCESSO NELL’ULTIMO ANNO E MEZZO – «Ho trovato un club e una città che amo, forse è stato un colpo di fortuna. Appena arrivi a Istanbul capisci come mai chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Osimhen si racconta: «Giuntoli ha provato a portarmi alla Juve, Galatasaray club che amo. Addio al Napoli? Ecco cosa è successo davvero»
Victor Osimhen ha spiegato che il suo trasferimento al Galatasaray è stato causato da una serie di tentativi di Giuntoli di portarlo alla Juventus, mentre lui nutre un grande affetto per il club turco.
Osimhen: «Giuntoli mi voleva alla Juve, Galatasaray nel cuore. La verità sul mio futuro»
Victor Osimhen rivela che Giuntoli aveva tentato di portarlo alla Juventus, ma lui ha scelto di trasferirsi al Galatasaray perché è il club che gli sta più a cuore.
DICHIARAZIONI SHOCK! “Osimhen andrà alla Juve a Luglio!”
Argomenti discussi: Spalletti svela come fermare Icardi e Osimhen, poi l'annuncio su Openda: Queste partite una svolta per chiunque; Scintille Lookman-Osimhen, il Ct della Nigeria svela cosa è successo tra i due; Osimhen Lookman la verità sulla lite con la Nigeria | il ct Chelle svela cosa è successo realmente in campo La rivelazione!; Auriemma svela: Un investimento da paura per una sola coppa, il Napoli merita di più.
Osimhen: Potevo andare alla Juve, a Napoli trattato come un caneVictor Osimhen torna a incrociare la sua strada con l'Italia e la sfida alla Juventus nei playoff della Champions League apre la porta a ricordi e rivelazioni. Come quella che sarebbe potuto essere ... sportmediaset.mediaset.it
Osimhen: A Napoli trattato come un cane. Sono stato insultato e nessuno si è mai scusato…In un altro mondo, Victor Osimhen indossa la maglia della Juve ed è allenato da Luciano Spalletti, il tecnico che gli costruì attorno il Napoli del terzo scudetto. In questo mondo, invece, Victor Osim ... ilnapolionline.com
Emergenza attacco per Spalletti: senza David, spunta l'ipotesi McKennie centravanti contro il Galatasaray. #McKennie #Juve #ChampionsLeague #GalatasarayJuve #juventusnews24 - facebook.com facebook
Qui ho risposto a qualche domanda al collega turco @ferhat_kiziltas su #GalatasarayJuve x.com