Nella notte di Champions tra Juventus e Galatasaray, ai supplementari, è stato proprio Osimhen a regalare agli ottavi ai turchi. Niente esultanza, però, per il nigeriano: un gesto che ha scatenato i suoi ex tifosi sui social, e che segnala il desiderio dell’ex Napoli di trattare ancora con i bianconeri. Osimhen non esulta a Torino: messaggio alla Juve?. Dopo il fischio finale della gara tra Juve e Galatasaray, terminata col risultato di 3-2 (5-7 complessivo) Osimhen si è presentato ai microfoni di Prime Video rilasciando dichiarazioni che non sono piaciute ai suoi ex tifosi: “Perché non ho esultato? Non c’era bisogno. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, cioè Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Osimhen punisce la Juve, ma non esulta per rispetto: tifosi del Napoli infuriati

Osimhen segna ma non esulta in Juve Galatasaray: la spiegazione del giocatore nigeriano alla reazionedi Redazione JuventusNews24Osimhen segna ma non esulta in Juve Galatasaray di ieri sera: la spiegazione del giocatore nigeriano a questa reazione...

Leggi anche: Osimhen segna ma non esulta: "Non ce n'era bisogno. Rispetto Spalletti: gli devo tanto"

Temi più discussi: La Juve sfiora l'impresa; Le pagelle di Juventus-Galatasaray 3-2 (agg. 5-7): Spalletti fuori a testa alta (7) punito dal killer instinct di Osimhen (7,5)....; Beffa Juve, impresa Atalanta: bianconeri KO ai supplementari, la Dea vola agli ottavi; Juve, Osimhen non dimentica: ecco perché non ha esultato dopo il gol.

Perché Osimhen non ha esultato dopo il gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions LeagueVictor Osimhen ha segnato il gol nei supplementari che ha spezzato le speranze di qualificazione della Juventus in Champions League ... fanpage.it

Osimhen giustizia la Juventus e non esulta (promesso sposo bianconero): la Juve è fuori ai supplementariNei novanta minuti la Juventus vince 3-0 nonostante l'uomo in meno (espulso Kelly). Poi, Osimhen decisivo ma non esulta: andrà alla Juve ... ilnapolista.it

ULTIM'ORA - #Juventus-#Galatasaray: 3-2 dopo i tempi supplementari. Bianconeri eliminati dalla Champions League. Un gol di Victor #Osimhen punisce la compagine di Luciano Spalletti. Poi arriva anche il raddoppio di Baris Yilmaz. Impresa solo sfiorata - facebook.com facebook

ULTIM'ORA - #Juventus- #Galatasaray: 3-2 dopo i tempi supplementari. Bianconeri eliminati dalla #Champions League. Un gol di Victor #Osimhen punisce la compagine di Luciano Spalletti. Poi arriva anche il raddoppio di Baris Yilmaz. Impresa solo sfiorat x.com