Osimhen segna ma non esulta in Juve Galatasaray di ieri sera: la spiegazione del giocatore nigeriano a questa reazione inattesa. La Juve ha accarezzato il sogno di un’impresa storica, arrivando a rimontare i tre gol di svantaggio dell’andata prima di arrendersi ai supplementari con il Galatasaray. A spezzare l’incantesimo è stata una zampata di Victor Osimhen, che ha siglato la rete del 3-1. Il gol del definitivo 3-2 è stato poi realizzato da Baris Alper Yilmaz, ma la qualificazione è passata dai piedi dell’ex Napoli. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’attaccante ha sorpreso tutti scegliendo di non esultare dopo la marcatura decisiva. Ai microfoni di Prime, il calciatore ha spiegato con estrema sincerità le sue motivazioni: “Rispetto Luciano Spalletti, che ammiro e che ha avuto un ruolo importante nella mia carriera”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen segna ma non esulta in Juve Galatasaray: la spiegazione del giocatore nigeriano alla reazione

Gol Osimhen, Juve Galatasaray 3-1: il nigeriano spegne le speranze bianconere. Turchi sempre più vicini alla qualificazionedi Redazione JuventusNews24Gol Osimhen, la rete del nigeriano in Juve Galatasaray spegne le speranze bianconere.

Osimhen Juve, il nigeriano categorico: «Il Galatasaray è uno dei migliori club del mondo, essere qui significa moltissimo per me»di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, l’attaccante del Galatasaray si confessa: 11 gol in 14 gare, si sente un leader ed è felice per la scelta...

Temi più discussi: Osimhen segna ma non esulta: Non ce n'era bisogno. Rispetto Spalletti: gli devo tanto; Osimhen segna alla Juve ma non esulta: la reazione e il possibile indizio di mercato; Osimhen segna contro la Juve e non esulta: la ricostruzione e in chiave mercato…; La Juventus in dieci trascina il Galatasaray ai supplementari, Osimhen spegne tutti i sogni: finisce 3-2.

Perché Osimhen non ha esultato dopo il gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions LeagueVictor Osimeh ha segnato il gol nei supplementari che ha spezzato le speranze di qualificazione della Juventus in Champions League ... fanpage.it

Osimhen giustizia la Juventus e non esulta (promesso sposo bianconero): la Juve è fuori ai supplementariNei novanta minuti la Juventus vince 3-0 nonostante l'uomo in meno (espulso Kelly). Poi, Osimhen decisivo ma non esulta: andrà alla Juve ... ilnapolista.it

Juventus News 24. . Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Galatasaray. #juvegalatasaray #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook

Juve-Galatasaray, le pagelle: Yildiz è il migliore in campo, 7.5. Ma Osimhen è decisivo, 7 x.com