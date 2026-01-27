Rocchi furioso con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli! Cosa è successo all’Allianz Stadium il retroscena del CorSport

L'articolo analizza il retroscena dell'episodio che ha coinvolto Rocchi, Mariani e Doveri durante la partita all’Allianz Stadium. La discussione tra le parti ha generato polemiche e tensioni, evidenziando le dinamiche interne dell’arbitraggio e le conseguenze di un episodio controverso. Si approfondiscono i dettagli che hanno portato alla reazione di Rocchi e le implicazioni per il mondo del calcio italiano.

Juve-Napoli, Mariani e Doveri bocciati: Rocchi furioso per il rigore negato In seguito alla partita Juventus-Napoli, sono state sollevate critiche nei confronti di Mariani e Doveri, giudicati inadeguati nel gestire il rigore negato. Rocchi arrabbiatissimo con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli: per il designatore Bremer-Hojlund era rigore netto. Il retroscena In questa analisi si approfondiscono i recenti interventi della giustizia sportiva in relazione alla partita Juventus-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni e alle controversie emerse.

