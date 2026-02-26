Osimhen castiga Spalletti ma non esulta | il karma e l’amore di Napoli mai dimenticato

Un attaccante del Napoli si distingue in campo, segnando un gol decisivo che infligge una sconfitta al tecnico avversario. Nonostante il momento di festa, l’atleta non esprime alcuna esultanza, mantenendo un atteggiamento distaccato. La partita si conclude con un risultato che cambia le prospettive delle squadre coinvolte, mentre i protagonisti restano concentrati sulle prossime sfide.

Doveva essere lui, proprio lui, l’uomo che contribuì a fargli vincere lo scudetto, ad evitare a Luciano Spalletti una straordinaria e meritata qualificazione agli ottavi di Champions. Ed è stato lui, Victor Osimhen, il centravanti dell’impresa di Napoli 2023, a segnare a Torino il gol decisivo del Galatasaray che ha impedito a una strepitosa ed eroica Juventus di passare il turno. Ridotta in dieci per l’espulsione di Kelly e costretta rimontare il 5-2 rimediato in Turchia, la Juventus era riuscita a ribaltare tutto. 3-0 il risultato al novantesimo e un gol fallito, clamorosamente, da Zhegrova per passare direttamente il turno. Ma nei tempi supplementari, proprio Osimhen ha segnato il gol del 3-1, seguito da un’altra rete dei turchi, che ha eliminato la Juventus del suo ex allenatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

