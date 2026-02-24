Giardini Naxos | donna in fin di vita compagno in manette per tentato

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata brutalmente picchiata dal compagno a Giardini Naxos. La violenza, scoppiata durante una lite domestica, ha portato alla sua emergenza in ospedale, mentre l’uomo è stato arrestato sul posto. La donna si trova in condizioni critiche, mentre gli agenti stanno ricostruendo la vicenda. La vicenda ha scosso l’intera comunità locale.

Giardini Naxos si sveglia con un macigno sul cuore. Una donna, picchiata selvaggiamente dal compagno, ha sfiorato la morte nella serata di ieri. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, ma la comunità locale trema al pensiero di cosa sarebbe potuto accadere senza l'intervento tempestivo dei carabinieri. La vittima, trasportata d'urgenza all'ospedale di Messina, ha subito lesioni gravi ma non letali. Le sue condizioni sono stabili, ma il trauma psicologico sarà lungo da superare. L'aggressore, rintracciato in pochi minuti, ha pronunciato una frase che gli inquirenti stanno verificando: Non volevo arrivare a questo punto.