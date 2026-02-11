Maxi rissa in centro a Parma | catene spranghe e bottiglie sei denunciati

Nella notte dell’8 febbraio, nel cuore di Parma, due gruppi di giovani si sono affrontati in una rissa violenta tra la Pilotta e via Verdi. I partecipanti hanno tirato catene, spranghe e bottiglie, creando scompiglio tra i passanti. Alla fine, sei persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine. La lite è scoppiata per il presunto furto di un monopattino e ha portato a una scena di guerriglia urbana nel centro cittadino.

L'8 febbraio, due gruppi di giovani si sono affrontati tra la Pilotta e via Verdi per il presunto furto di un monopattino. I Carabinieri hanno fermato lo scontro e identificato i presunti responsabili Notte di violenza nel centro di Parma l'8 febbraio scorso. Tra la Pilotta e via Verdi, due gruppi di giovani – uno del Centro Africa e l'altro del Maghreb – sono arrivati alle mani per il presunto furto di un monopattino. La rissa è degenerata rapidamente: catene, spranghe e bottiglie di vetro hanno seminato il panico tra i passanti e provocato diversi feriti, tra cui un giovane colpito ripetutamente con una catena e trasportato in ospedale.

