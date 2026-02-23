Ordine dei commercialisti | Accordi non rispettati e silenzio sul voto per il rinnovo del consiglio

Le elezioni dell’Ordine dei commercialisti di Reggio Calabria hanno generato polemiche a causa di accordi non rispettati e del mancato confronto sul voto per il rinnovo del consiglio. Un gruppo di iscritti si è espresso con amarezza, denunciando una mancanza di trasparenza e comunicazioni chiare. La situazione ha sollevato dubbi tra i professionisti, che chiedono chiarimenti ufficiali e maggiori garanzie di correttezza. La questione continua a dividere gli iscritti e ad alimentare discussioni.

Un gruppo di iscritti a Odcec esprime delusione per il comportamento di alcuni candidati e chiedono spiegazioni e presa d'atto pubblica per non minare la credibilità dell'istituzione Commentano con amarezza le ultime elezioni dell'ordine professionale un gruppo di iscritti all’Odcec (ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili) di Reggio Calabria. In una nota, affermano: “Abbiamo partecipato all’ultima tornata elettorale con senso di responsabilità istituzionale, convinti che il rinnovo del consiglio rappresentasse un momento di coesione e maturità per la categoria. Oggi, invece, ci troviamo costretti a esprimere pubblicamente la nostra profonda delusione per quanto accaduto e per il silenzio che ne è seguito”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ordine dei commercialisti, Tiezzi traccia il bilancio. Al rinnovo anche Fondazione e Comitato pari opportunitàA pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Arezzo, il presidente uscente presenta un bilancio delle attività svolte durante il mandato.

Ordine dei commercialisti, Dulcimascolo confermato presidente: rinnovati consiglio, revisori e pari opportunità: i nomiSi sono concluse le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento.

Ordine Commercialisti iblei e il focus sulla Legge di Bilancio 2026Ragusa, 21 febbraio 2026 - L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato alla sala Avis un incontro molto partecipato ... radiortm.it

Riforma ordinamento commercialisti 2026: il Cndcec replica ai consulenti del lavoroComunicato CNDCEC del 13 febbraio 2026: replica ai Consulenti del Lavoro sulla riforma dell’Ordinamento e sulla consulenza del lavoro ... edotto.com

Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Avellino Inaugurazione nuova sede Giovedì 12 febbraio - ore 18.30- Via Francesco Fariello (presso Terminal Air) Vi aspettiamo #ordinecommercialistiavellino #nuovased - facebook.com facebook