Sergio Cairone nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di Salerno

Sergio Cairone è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno. Con una lunga esperienza nel settore, Cairone assume la guida dell’Odcec con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei professionisti e promuovere iniziative di sviluppo e formazione. La nomina segna un nuovo capitolo per l’ordine locale, orientato a garantire servizi di qualità e a favorire la collaborazione tra i professionisti e il territorio.

Sergio Cairone è il nuovo presidente dell’ Odcec di Salerno. Il professionista, candidato con la Lista n. 2 “Uniti per la professione”, è stato scelto per guidare l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il quadriennio 2026-2029. Con lui sono stati confermati i consiglieri uscenti Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi, ed eletti anche i colleghi della stessa lista Rosanna Marisei, Vincenzo Landi, Giuseppina (Pina) Napoli, Mario Ragone. A completare il Consiglio, che si insedierà nel prossimo mese, Maria Luisa Poppiti, Carmine Noschese, Alfonso Maria Gaeta, candidati con la Lista n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Terni, Stefano Stellati è il nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti Leggi anche: Venerdì l'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti, il presidente Soave: "Ci stiamo impegnando per attrarre i giovani" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salerno, Commercialisti al voto: “Uniti per la Professione” rilancia con Sergio Cairone presidente; Commercialisti, Cairone verso la presidenza; Commercialisti, l’appello di Soave al voto; Commercialisti al voto bloccati i ricorsi Il presidente De Nuccio non risponde sui suoi diversi incarichi e prende tempo. Eletti i nuovi Consiglieri, i componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2026-2029 - Per il Comitato Pari Opportunità sono stati invece eletti Liliana Bonadies, Giuseppe Fortunato, Silvia Iula, Laura Martucciello, Alain Murano, Ornella Oropallo. salernotoday.it

Salerno, Commercialisti al voto: “Uniti per la Professione” rilancia con Sergio Cairone presidente - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.