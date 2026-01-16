Sergio Cairone nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di Salerno

Sergio Cairone è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno. Con una lunga esperienza nel settore, Cairone assume la guida dell’Odcec con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei professionisti e promuovere iniziative di sviluppo e formazione. La nomina segna un nuovo capitolo per l’ordine locale, orientato a garantire servizi di qualità e a favorire la collaborazione tra i professionisti e il territorio.

Sergio Cairone è il nuovo presidente dell’ Odcec di Salerno. Il professionista, candidato con la Lista n. 2 “Uniti per la professione”, è stato scelto per guidare l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il quadriennio 2026-2029. Con lui sono stati confermati i consiglieri uscenti Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi, ed eletti anche i colleghi della stessa lista Rosanna Marisei, Vincenzo Landi, Giuseppina (Pina) Napoli, Mario Ragone. A completare il Consiglio, che si insedierà nel prossimo mese, Maria Luisa Poppiti, Carmine Noschese, Alfonso Maria Gaeta, candidati con la Lista n. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

