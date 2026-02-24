Commercialisti a Terni insediato il consiglio dell’Ordine | i nomi e gli incarichi

Il consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Terni si è insediato lunedì 23 febbraio, con Stefano Stellati alla guida. La nomina è arrivata dopo il rinnovo delle cariche e coinvolge professionisti locali con diversi incarichi. Durante la cerimonia, sono stati presentati i nuovi membri e le aree di competenza che intendono rafforzare. La prima riunione ufficiale si è concentrata sulla pianificazione delle prossime attività.

Durerà in carica per il quadriennio 2026-2030. Il presidente Stefano Stellati: "Realizzare un formazione di qualità e il riconoscimento del ruolo sociale e di rappresentanza del commercialista verso gli enti" Si è insediato ufficialmente lunedì 23 febbraio il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni guidato da Stefano Stellati. Il consiglio, che durerà in carica per il quadriennio 2026-2030, ha quindi proceduto alla nomina delle cariche statutarie: Rita Amati è la vicepresidente, Marco Bartolocci il segretario ed Elisa Pettirossi il tesoriere; gli altri componenti del consiglio sono Simona Lucarelli, Gabriele Marziantonio, Emanuele Annibali, Valerio Ribichini e Fabio Forti.

