The Book si conferma il fenomeno letterario di Natale, catturando l'attenzione di lettori di ogni età. Questa raccolta di storie e avventure rappresenta un regalo ideale e un momento di svago durante le festività, consolidando il suo ruolo come uno dei libri più amati della stagione natalizia.

« The Book è una guida illustrata a mano delle scoperte, delle invenzioni e dei sistemi sociali che hanno spinto la nostra specie verso il progresso». A prima vista, potrebbe sembrare che la casa editrice Hungry Minds, fondata nel 2021 da tre giovani imprenditori che arrivano dal mondo delle escape room, non si sia impegnata più di tanto a cercare a un titolo per il suo libro di debutto. Quando poi ti rendi conto che The Book (sottotitolo: La guida definitiva per ricostruire la civiltà ) finge di arrivare da un ipotetico futuro post-apocalittico, in cui tutti i libri del mondo sono stati sostituiti da questa sorta di Bibbia–compendio accelerato del sapere umano, la scelta acquista significato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it