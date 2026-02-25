Casa Sanremo Il salotto letterario parla aretino

Una decisione di organizzatori ha portato due scrittrici toscane a partecipare al salotto letterario di Casa Sanremo Writers durante la settimana del festival. La scelta mira a mettere in luce gli autori locali e a coinvolgere il pubblico con racconti e poesie live. Le autrici, provenienti dall’aretino, porteranno le loro opere e interagiranno con i visitatori. La partecipazione si inserisce nel programma di eventi culturali collegati al festival di Sanremo.

Due scrittrici toscane approdano al salotto culturale di Casa Sanremo Writers durante la settimana del festival di Sanremo. L'aretina Linda Maccarini presenterà il romanzo corale di genere romance "Cento modi per sposarsi" e Ilaria Baldanzi presenterà "Neoterisma", ultimo libro della trilogia di genere fantasy. Nella mattina di venerdì 27 febbraio Linda Maccarini sarà ospite del salotto culturale di Casa Sanremo Writers dove presenterà il suo libro "Cento modi per sposarsi". Il romanzo, edito da Rossini Editore, gruppo Santelli Editore, racconta le vicende di tre ragazze, Tiffany, Mary Jane e Andrea, alle prese con i preparativi per il loro matrimonio durante l'anno della pandemia.