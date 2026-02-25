Quando parte Giovanni Franzoni nella prima prova di discesa a Garmisch 2026 | orario n di pettorale tv

Giovanni Franzoni tornerà in scena dopo essersi distinto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e ha poi preso parte alla combinata a squadre, al superG e al gigante. Il 24enne bresciano si rituffa nella Coppa del Mondo di sci alpino, che questa settimana sarà protagonista a Garmisch (Germania) con una discesa libera e un superG. L’azzurro prenderà parte alla prima prova cronometrata della discesa libera maschile, che andrà in scena giovedì 26 febbraio (ore 10.00): occasione importante per trovare il feeling con la neve tedesca e trovare le linee migliori in vista dell’attesa gara di sabato, dove il nostro portacolori andrà a caccia di un altro risultato di spessore dopo aver già vinto la mitica discesa di Kitzbuehel ed essere salito sul terzo gradino del podio a Wengen. 🔗 Leggi su Oasport.it

