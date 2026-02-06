Orario e pettorale di Giovanni Franzoni nella discesa di Bormio 2026 | dove vederla in tv

Questa mattina a Bormio si svolge la discesa maschile dei Giochi di Milano Cortina 2026. Giovanni Franzoni è tra i favoriti e prenderà il via sabato 7 febbraio. La gara si può seguire in diretta in tv, mentre gli appassionati attendono con trepidazione di vedere chi salirà sul podio.

Il programma della discesa maschile ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 prende luogo a Bormio, Italia, sabato 7 febbraio. L’evento, valido per la manifestazione olimpica, propone una gara tatticamente accesa con 36 atleti in gara provenienti da 17 paesi. L’azione scatterà alle ore 11:30 locali, con un ritmo che rincorre la fiducia del talento italiano tra i protagonisti della disciplina. La trasmissione televisiva della discesa maschile sarà in diretta su Rai2, mentre la piattaforma di streaming offrirà la copertura su Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Una Diretta Live testuale sarà curata da OA Sport, completando l’offerta per seguire ogni tratto della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Questa mattina a Bormio si sono ufficialmente schierati i quattro azzurri in gara nella discesa maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Quando parte Giovanni Franzoni sulla Stelvio, il pubblico e gli appassionati di sci alpino si preparano a seguirlo ancora una volta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

MILANO CORTINA | E' un tris azzurro nella seconda prova della discesa libera di Bormio. Mattia Casse stacca il primo crono (1'52"85) sulla Stelvio, davanti ai compagni di squadra a Florian Schieder (+0.45'') e Giovanni Franzoni (+0.85''). Dietro, a pari merito, facebook

AZZURRI VOLANTI I migliori tempi della seconda prova cronometrata di discesa Sono tutti dei nostri uomini jet! Mattia Casse firma il miglior tempo (con salto di porta) a Bormio… Secondo Florian Schieder e terzo Giovanni Franzoni! Sabato si fa x.com