Grandi incassi a fronte di poche spese. Per cercare di tenersi più soldi possibili, senza dover pagare le tasse, una vasta rete di imprenditori con attività in Italia si sarebbe servita di imprese fittizie che esistevano solo sulla carta per farsi emettere fatture a favore riducendo così il proprio imponibile ed evadendo il fisco. Sono 60mila le aziende scovate che ne avrebbero beneficiato, diverse proprio nelle Marche, tra Pesaro, Macerata e Ancona. A far emergere il sistema fraudolento è stata una doppia indagine della guardia di finanza di Ancona e Senigallia, partita proprio dall’hinterland senigalliese, e coordinata dalla procuratrice capo Monica Garulli e dal pm Rosario Lioniello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operazione della Finanza. Frodi per 5 miliardi di euro, blitz nei fatturifici fantasma. Nel mirino 60mila imprese

"Fatturifici" creati per frodare il fisco e riciclare denaro per un giro d'affari di miliardi di euro: la maxi operazione "Cash Back" della FinanzaANCONA – Autentici “fatturifici” che, nel giro di due o tre anni, hanno emesso fatture oggettivamente false per un valore complessivo di 5 miliardi...

Frodi fiscali per 5 miliardi di euro e riciclaggio internazionale: vasta operazione della Finanza, 281 denunceL’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare un sistema criminale, ramificato, sofisticato...

Temi più discussi: Frodi fiscali per 5 miliardi di euro e riciclaggio internazionale: vasta operazione della Finanza, 281 denunce; Operazione Cash Back: scoperta frode fiscale da cinque miliardi con 281 denunciati ad Ancona; Operazione della Finanza. Frodi per 5 miliardi di euro, blitz nei fatturifici fantasma. Nel mirino 60mila imprese; Truffa del Superbonus edilizio: 2 milioni sequestrati dalla finanza a Novara.

Operazione della Finanza. Frodi per 5 miliardi di euro, blitz nei fatturifici fantasma. Nel mirino 60mila impreseTutto ha avuto inizio con i controlli fiscali in tre opifici cinesi nel Senigalliese. Una vasta rete di imprenditori con attività in Italia si sarebbe servita di aziende fittizie. per farsi emettere f ... ilrestodelcarlino.it

Frodi fiscali e riciclaggio per 5 miliardi: 281 denunciati nell’operazione Cash BackLe indagini della Gdf di Ancona avrebbero fatto emergere un meccanismo strutturato per la creazione di crediti fiscali fittizi con diramazioni all'estero ... rivieraoggi.it

La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato un sistema criminale internazionale di riciclaggio e frodi fiscali, con arresti e sequestri milionari. - facebook.com facebook

Frodi fiscali per 5 miliardi di euro e riciclaggio internazionale: vasta operazione della Finanza, 281 denunce x.com