Frodi fiscali per 5 miliardi di euro e riciclaggio internazionale | vasta operazione della Finanza 281 denunce

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona ha smascherato frodi fiscali per 5 miliardi di euro e casi di riciclaggio internazionale, coinvolgendo numerosi soggetti. L’indagine ha scoperto un complesso sistema di evasioni e trasferimenti illeciti di denaro tra diversi paesi. Durante le attività, sono state denunciate 281 persone. La scoperta di questo traffico illecito ha portato a sequestri di beni e a numerosi accertamenti. La Guardia di Finanza prosegue le indagini per fare luce su tutti gli aspetti.

L'operazione denominata "Cash Back", condotta dalla tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere enormi quantità di denaro tra Italia ed estero L'operazione denominata "Cash Back", condotta dalla tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero. Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.

Brescia, riciclaggio e frodi fiscali: doppia operazione della Guardia di FinanzaBrescia, 13 febbraio 2026 – Due operazioni antiriciclaggio portate a termine dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno smascherato un giro di riciclaggio e frodi fiscali che coinvolge diverse aziende locali.

Operazione ?Cash Back? della Finanza: 281 denunciati, 3 arresti e sequestri per oltre un miliardo di euroLa Guardia di Finanza ha scoperto un sistema illecito legato al cashback, che ha portato alla denuncia di 281 persone e all’arresto di tre individui.

Ancona – Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale, centinaia di indagatiANCONA – Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce un articolato sistema d ... veratv.it

Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale, 281 denunceANCONA (ITALPRESS) - Si è conclusa una vasta indagine della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un articolato ... italpress.com

