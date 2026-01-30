Auto precipita in un dirupo | 25enne trasportato in elisoccorso all’Ospedale del Mare

Ieri sera un’auto è finita in un dirupo a Castellammare di Stabia. Un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito e è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale del Mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, chiamati dal 118 per un incidente che ha coinvolto un’auto precipitata in un dirupo.

