Messaggi nel cosmo | al TeatroBasilica arriva Arecibo

Questa sera al TeatroBasilica di Roma debutta in prima nazionale lo spettacolo Arecibo. Lo spettacolo, prodotto da Fucina Zero, porta in scena un progetto che affronta il tema dei messaggi inviati nel cosmo. La piece sarà in scena fino all’8 febbraio e promette di coinvolgere il pubblico con un racconto che unisce teatro e scienza.

Cosa: Il debutto in prima nazionale dello spettacolo teatrale Arecibo, un progetto di Fucina Zero.. Dove e Quando: Presso il TeatroBasilica di Roma, dal 5 all’8 febbraio 2026.. Perché: Una riflessione profonda e tecnologica sulla comunicazione umana, ispirata al celebre messaggio radio inviato nello spazio profondo nel 1974.. Il silenzio del cosmo non è mai stato così rumoroso come tra le mura del TeatroBasilica. Dal 5 all’8 febbraio 2026, la scena romana accoglie la prima nazionale di Arecibo, un’opera multidisciplinare nata dall’ingegno del collettivo Fucina Zero. Al centro della narrazione vi è un evento storico che ha segnato l’immaginario collettivo del XX secolo: l’invio, nel 1974, di un segnale radio dal radiotelescopio di Arecibo, in Porto Rico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

